Brasilien hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Nach Auszählungen von 35 Prozent der Stimmen lag der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro (67) mit 50,8 Prozent knapp vor seinem linksliberalen Herausforderer Lula da Silva (77), der auf 49,2 Prozent der Stimmen kam.

Dieser Trend nach ersten Ergebnissen war aber erwartet worden, da Bolsonaro in jenen Regionen besonders viele Unterstützer hat, in denen auch die Auszählung rascher vonstatten geht.

Links gegen Rechts

Bei der Wahl ging es um zwei widerstreitende Ideen von Brasilien. Zur Wahl standen die tropische Variante der ungarischen Autokratie von Viktor Orbán und ein eher sozialdemokratisches Modell wie etwa in Chile. Bolsonaro würde bei einem Wahlsieg alles daransetzen, sein ultrarechtes Konzept auf Jahrzehnte im größten Land Lateinamerikas zu verankern und die Demokratie perspektivisch abzuschaffen. Lula vertritt dagegen ein inklusives, links-liberales Modell, das soziale Verantwortung und einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie anstrebt. Die Entscheidung wird die gesamte Region auf Jahre hinaus prägen.

Linksgerichteter Herausforderer und Ex-Präsident: Luiz Inácio Lula da Silva © (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA)

Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt

Die Prognosen sahen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem auf rund 2,5 Prozentpunkte geschmolzenen Vorsprung für Herausforderer Lula voraus. Aber da die Umfragen auch schon im ersten Wahlgang daneben lagen und Bolsonaro deutlich weniger Stimmen zurechneten, als er am Ende holte, galt der Ausgang als völlig offen. Auch die letzte TV-Debatte am Freitagabend brachte keine Verschiebungen mehr. Lula parierte die Angriffe Bolsonaros abgeklärt. Der Amtsinhaber hingegen sagte nach der fast dreistündigen Debatte auf mehrfaches Nachfragen, er werde die Wahlergebnisse anerkennen: „Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. Das ist Demokratie". Die Aussage überraschte, denn Bolsonaro hatte bis zuletzt angedroht, er werde mangels Vertrauens in das Wahlsystem das Ergebnis nicht anerkennen, sollte er verlieren. Er bat darüber hinaus sogar die Streitkräfte, eine „parallele Stimmenauszählung“ vorzunehmen, was ohne Beispiel bei Wahlen und auch in der Verfassung nicht vorgesehen ist.

Der Wahltag verlief zunächst ruhig. Allerdings kam es vor allem im Nordosten Brasiliens, wo Lula stark ist, zu Störungen. Die Verkehrspolizei stoppte die extra für den Wahltag eingesetzten Nahverkehrsbusse. „Wir sind sehr besorgt über Berichte über Einsätze der Bundespolizei für Straßenwesen, die angeblich den Zugang zu Wahllokalen für Wähler verhindern oder verzögern“, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, erklärte die Menschenrechtsorganisation HRW. Auch Lula da Silva kritisierte die vom Obersten Wahlgericht verbotene Praxis der Verkehrspolizei.

Der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro © (c) APA/AFP/MAURO PIMENTEL (MAURO PIMENTEL)

Eine Schlammschlacht als Wahlkampf

Bolsonaros Amtszeit war ein Desaster. Er leugnete die Corona-Pandemie und ist daher mitverantwortlich für 680.000 Tote. Die Wirtschaft ging in die Knie, der Amazonas wurde im Rekordtempo abgeholzt, die Armut hat dramatisch zugenommen, die Qualität der öffentlichen Bildung und des Gesundheitssystems haben sich verschlechtert. Dass er dennoch Chancen hat, im Amt zu bleiben, liegt auch daran, dass es kaum einen inhaltlichen Wahlkampf gab. Es wurde nicht über die dringlichen Themen gesprochen, wie die Zunahme der Armut, den strukturellen Rassismus oder die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheit.

Das wiederum liegt daran, dass es vor allem Bolsonaro beinahe nur darum ging, den Kontrahenten zu diffamieren. Über die sozialen Netzwerke mobilisierte er seine radikalsten Anhänger, die ohne Unterlass Nachrichten und Videos abfeuerten, in denen Lula als Anti-Christ, Satan, Kinderschänder und Drogenbaron dargestellt wurde. Brasilien erlebte den schmutzigsten Wahlkampf seiner Geschichte, urteilt Guilherme Casarões vom Think Tank „Fundação Getúlio Vargas“. Und Lula selbst fiel auch kaum mehr ein, als die schöne Vergangenheit zu beschwören, als er zwischen 2003 und 2011 regierte. Acht Jahre, in denen es Brasilien besser ging als jetzt.