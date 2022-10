Rishi Sunak: Dem Unterhaus gehörte er nicht einmal acht Jahre lang an. Und im Sommer vor drei Jahren war er im Ministerium für Kommunales gerade mal Unterstaatssekretär, ein relativ kleines Licht. Erst als Boris Johnson in jenem Sommer Premierminister wurde, wechselte Sunak als "Chief Secretary" auf die zweite Position der Schatzkanzlei, des Finanzministeriums. Und schon sieben Monate später, im Februar 2020, war er selbst Schatzkanzler, also Chef des Ressorts. Das war just zu der Zeit, als Covid sich Großbritanniens bemächtigte – wenige Wochen, bevor der erste Lockdown begann.