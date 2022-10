Erstaunlicher könnte nicht sein, was sich derzeit in London abspielt. 44 Tage nach dem Amtsantritt von Liz Truss ist schon wieder ein Wechsel fällig in No. 10 Downing Street. Nach dem Rücktritt von Truss purzelt schon wieder alles durcheinander an der Themse. Kein Mensch weiß, wer nun in Großbritannien als Nächstes die Regierungsgeschäfte übernimmt.