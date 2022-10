In der "Vorausscheidung" zur Nachfolge von Tory-Parteichef Boris Johnson war er schnell aus dem Rennen – nun aber ist er wieder in aller Munde: Jeremy Hunt löste den abgedankten britischen 38-Tage-Finanzminister Kwasi Kwarteng ab – und sollte am besten noch gestern mit der Arbeit beginnen. Der 55-Jährige scheint nicht von Selbstzweifeln geplagt zu sein, wird bereits als Nachfolger von Premierministerin Liz Truss gehandelt, an der längst ein baldiges Ablaufdatum zu haften scheint.