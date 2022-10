Infanterie, Kampfpanzer, Haubitzen, Flugzeuge, Hubschrauber, Seezielflugkörper, Luft-Luft-Raketen, Fregatten, Torpedos, U-Boote und noch viel mehr. Die Menschheit hat Erfinder- wie Pioniergeist, Forschung und Streben nach Perfektion ausführlich dazu genutzt, Kriegsmaterial zu entwickeln, zu produzieren und es anzuhäufen. In Friedenszeiten werden all die milliardenteuren Gerätschaften argwöhnisch beäugt und in so manchem (Nato-)Land geriet der Sektor zur willkommenen Möglichkeit, schnell ein paar Hundert Millionen einzusparen, ohne dass es groß aufgefallen wäre.