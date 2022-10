Ein Friedensnobelpreis in Zeiten des Krieges: Ist eine Vergabe angesichts dieser Weltlage möglich? "Wir werden sehen", sagt der Direktor des Nobelinstituts, Olav Njølstad, mit der im Nobel-Kosmos vor der Bekanntgabe üblichen Zurückhaltung. Nur so viel: "Wir haben mehr als 300 Nominierungen erhalten, von denen einige natürlich wirklich würdige Kandidaten sind."



Weil in einem Weltteil Krieg herrsche, bedeute das nicht automatisch, dass andere herausragende Persönlichkeiten und Organisationen nicht für den Preis in Betracht gezogen würden. Insgesamt sind heuer 251 Kandidatinnen und Kandidaten sowie 92 Organisationen für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das ist die zweithöchste Gesamtzahl an Nominierten jemals. Wer darunter ist, wird traditionell über 50 Jahre lang geheim gehalten.



Viele rechnen mit einer Preisvergabe in bzw. im Zusammenhang mit der von Krieg erschütterten Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von Wettbüros zuletzt vorne gesehen. Allerdings muss beachtet werden, dass Nominierungen für den Preis nur bis zum 31. Jänner eingereicht werden konnten – und Russland war bekanntlich am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert.



Als Favoriten gehandelt werden unter anderem Maria Kalesnikava, Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo aus Weißrussland - das Das weibliche Dreigestirn der Opposition nach den gefälschten Wahlen vom August 2020. António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, wird ebenfalls hoch gehandelt: Er setzt sich aktiv für Frieden ein und engagierte sich bei Verhandlungen über den Export von Getreide aus der Ukraine.



Der vom Kreml inhaftierte Alexei Navalny ist zum Symbol für den Kampf gegen das autoritäre Regime in Russland geworden.

Möglich scheint aber auch, dass eine Institution, nämlich der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, die Auszeichnung erhält: Der Krieg in der Ukraine verdeutlichte, wie wichtig Verfolgung durch den IStGH ist, aber auch wie limitiert seine Möglichkeiten sind – auch weil China, Russland und die USA ihn nicht anerkennen.