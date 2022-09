Es war um 2.30 Uhr am Montagmorgen, als die Wahlsiegerin zum ersten Mal in Erscheinung trat. Blitzlichtgewitter im römischen Nobelhotel Parco dei Principi. Giorgia Meloni betritt in weißen Turnschuhen und hellem Jackett die Bühne. Am Ende stellte sie sich den Fotografen mit dem Victory-Zeichen. Denn daran besteht kein Zweifel: Die 45-Jährige ist die große Siegerin der Parlamentswahl in Italien. Mit aller Wahrscheinlichkeit wird Staatspräsident Sergio Mattarella ihr in wenigen Wochen einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Meloni wäre dann Italiens erste Ministerpräsidentin. Das Parlament soll am 13. Oktober erstmals zusammenkommen.