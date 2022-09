In Italien laufen weiterhin die Parlamentswahlen. Bis 23 Uhr sind die Wahllokale noch geöffnet. 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Bis zum Abend zeichnete sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Bis 19.00 Uhr gaben 51,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei den letzten Parlamentswahlen 2018 lag die Wahlbeteiligung noch bei 59,2 Prozent, teilte das Innenministerium in Rom am Sonntag mit.