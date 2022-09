Konkret geht es um zwei Beiträge in der ZiB1 und Zib2 am 16. September. Christian Wehrschütz berichtet darin über die nahe der Stadt Isjum entdeckten Massengräber. Mehr als 400 Menschen sollen dort begraben sein - vermutlich sind es aber weit mehr. Vermutlich. Denn was genau in Isjum passiert ist, steht noch nicht fest. Wehrschütz hat in diesem Beitrag auch den Leitenden Ermittler der ukrainischen Polizei, Sergij Bolowinow interviewt, der ebenfalls sagt, dass die Aufklärung noch andauern werde und forensische Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Einige der Opfer weisen Folterspuren auf, anderen könnten Zivilisten sein, die im Zuge von "normalen" Kampfhandlungen ums Leben kamen.