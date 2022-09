Was vielen Menschen als Nachteil ausgelegt werden kann, ist im Falle des schwedischen Rechtspopulisten Jimmie Åkesson wohl von Vorteil. Äußerlich ist der 43-jährige Politiker gänzlich unauffällig.

Im Wahlkampf gab der Schwede mit ruhiger Stimme extreme Antworten. Grundtenor: Schwedens Wohlfahrtsstaat hält keine Einwanderung aus. Wie ernst Åkesson diese Politik nimmt, bewies er 2020. An der türkisch-griechischen Grenze verteilte er Flugblätter an Flüchtlinge im Namen der „People of Sweden“. Die abgedruckte Botschaft: Schweden sei „voll“, „kommt nicht zu uns“.

Eine Partei aus dem Neonazi-Milieu

2005 übernahm Åkesson die Spitze der Schwedendemokraten (SD), die einst von einem Holocaustleugner, der der Waffen-SS freiwillig beigetreten war, gegründet wurde. Die Wählerunterstützung lag bei Åkessons Eintritt in den 1990er-Jahren bei einem Prozent. Der Rechtspopulist machte die SD salonfähig und zur zweitstärksten Kraft im Land. Über die Unterstützung aus dem rechtsextremen Milieu braucht sich Åkesson, der einst gar der „Moderaten“-Partei beitreten wollte, bis heute nicht zu sorgen. Immer wieder entsendet er Signale. So zum Beispiel mit seiner Rockband Bedårande Barn, in der er schmalzige Keyboard-Melodien spielt und die mit Rechtsrockern wie Ultima Thule zusammenarbeitet. Die gleichnamige Thule-Gesellschaft fungierte einst als Wegbereiterin der Nationalsozialisten in Deutschland.

Er schafft Argumente für die Mitte

Gleichzeitig schafft der Politiker jedoch genügend Argumente für eine Wählerschaft in der Mitte. Er bekennt sich zum Klimaschutz, ersetzte das Fackellogo seiner Partei durch eine harmlose Blume, nahm Abstand von einer EU-kritischen Haltung, trennte sich 2015 – ein Jahr nach einem durch Spielsucht verursachten Burn-out – von der faschistisch durchzogenen Jugendorganisation, der er einst selbst vorstand. Bemerkungen zur rassenideologischen „vererbten Essenz“ strich Åkesson hingegen erst 2019 aus dem Programm der SD.