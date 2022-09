Der UNO-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Afghanistan schlägt Alarm: "Die schwerwiegende Rücknahme der Rechte von Frauen und Mädchen, Repressalien gegen Gegner und Kritiker und ein hartes Durchgreifen der Taliban gegen die Meinungsfreiheit laufen auf einen Abstieg in Richtung Autoritarismus hinaus", sagte Richard Bennett am Montag auf einem Treffen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen.

Das Mandat, das er innehat, wurde von dem in Genf angesiedelten Rat nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan im August 2021 eingerichtet.