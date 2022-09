Dass der Tag einmal kommen würde und der Mensch den Weg alles Irdischen gehen wird, war jedem Briten klar. Wirklich vorstellbar war es für viele im Königreich trotzdem nicht. Queen Elizabeth II. ist nun im 97. Lebensjahr und in ihrem 71. Amtsjahr in ihrer schottischen Sommerresidenz Balmoral verstorben. Eine Ära ging zu Ende, das Vereinigte Königreich in Trauer dimmt sich kollektiv herunter.