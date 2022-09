Alles anders im Vereinigten Königreich: Wachablöse in 10 Downing Street in London und Königin Elizabeth II. lud nach Balmoral. In ihrem Schlösschen in Schottland, in dem sie eigentlich lange Sommerurlaube verbringt, wurde nun die Rochade auf höchster Ebene vollzogen. Gerade mal ein halbes Stündchen wurde Premierminister Boris Johnson eingeräumt, um in aller Form sein Rücktrittsgesuch einzureichen und sich von der Queen zu verabschieden. Gleich nach seinem Abgang traf – ebenfalls für 30 Minuten – seine designierte Nachfolgerin Liz Truss zur offiziellen Ernennung als Regierungschefin ein.