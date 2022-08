Die Geschichte der Kriege wurde von Männern geschrieben, Frauen spielten darin meist Nebenrollen, oft jene unschuldiger Opfer schrecklicher Grausamkeiten. Dies gilt auch für den Krieg der Ukraine gegen Russland. Offensichtlich geschlechtsspezifische Verbrechen, von russischen Soldaten an Ukrainerinnen begangen, sind vielfach nachgewiesen. Gewalt an Frauen dient als Machtdemonstration. Jener Art von patriarchaler, imperialistischer Macht, die der „Eroberer“ über das „kolonisierte“ Volk stülpen will.