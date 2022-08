"Amerikas starkes und unerschütterliches Engagement für unsere Verbündeten und Freunde in der Region zu bekräftigen" - das war laut US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi das Ziel, mit dem man als amerikanische Delegation in den Indopazifik aufbrach. Man werde in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan haltmachen, um unter anderem Themen wie Handels- oder Klimapolitik anzusprechen. Zusätzlich soll laut dem amerikanischen Nachrichtensender CNN nun auch ein Besuch in Taiwan auf der Agenda stehen. Der Sender berief sich in seinem Bericht auf Quellen aus den taiwanesischen und amerikanischen Ministerien. Solch ein Besuch wäre ein heikles Unterfangen, denn China sieht die Insel als Teil seines Staatsgebiets und droht nun mit "ernsten Konsequenzen" und "starken Gegenmaßnahmen". Auf ihrem ersten Stopp in Singapur wurde Pelosi heute vom dortigen Regierungschef Lee Hsien Loong noch gebeten, "die Beziehungen zu China stabil zu halten." Dies sei entscheidend, "um den Frieden und die Sicherheit in der Region zu wahren." Medien auf der Insel berichteten unterdessen über ein mögliches Eintreffen am Dienstag.

Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte am Montag vor der Presse in Peking, eine solche Visite wäre eine "krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten". "Die chinesische Seite ist umfassend auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagte Zhao zu Spekulationen, dass Pelosi diese Woche im Rahmen ihrer Asien-Reise auch Taiwan besuchen könnte. "Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen, und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen."

"Werden ihre Sicherheit garantieren"

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby versicherte, dass man Pelosi den nötigen Schutz bei einem Besuch in Taiwan zur Seite stellen werde. "Wir werden ihre Sicherheit garantieren", erklärte er. In Bezug auf die chinesischen Reaktionen sagte Kirby: "Wir sollten uns als Nation davon nicht einschüchtern lassen. Wir werden alles tun, um die Sprecherin zu unterstützen." Zuvor hatten Experten bereits den strategischen Nutzen eines Besuchs infrage gestellt, auch bei anderen Partnern der USA gab es Bedenken. Gleichzeitig wird derzeit ein Militärmanöver in der Nähe Taiwans abgehalten. Die Amerikaner schickten daraufhin den Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" in die Region.

Eine Feuerprobe

Schon seit Monaten ist das Verhältnis der beiden Weltmächte höchst angespannt. Immer wieder häuften sich Berichte zu Streitigkeiten, zuletzt kam es sogar außerhalb des Planeten zu Differenzen, als NASA-Chef Bill Nelson der chinesischen Raumfahrtbehörde nach dem unkontrollierten Absturz einer Rakete "verantwortungsloses Handeln" vorwarf. Aus Pekings Perspektive stehen dagegen zwei wichtige Ereignisse unmittelbar bevor. Einerseits begeht man heute den 95. Jahrestag der Gründung der "Volksbefreiungsarmee", andererseits steht im Herbst der Parteitag der regierenden Kommunisten an. Angesichts dieser symbolträchtigen Anlässe scheint ein Einlenken Chinas in Territorialfragen höchst unwahrscheinlich.

Staatschef Xi Jinping hatte Biden in einem Telefonat zuvor bereits auch verbal eindringlich vor Einmischungen in der Taiwanfrage gewarnt. "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen", habe er ihm laut der staatlichen Nachrichtenagentur mitgeteilt. Nun könnte Pelosis Besuch das Feuer durchaus anfachen.