Bis zur Unterzeichnung der wichtigsten Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar waren es am Freitag nur noch wenige Stunden, als Kremlsprecher Dmitri Peskow zur Vorsicht riet. Zwar könne er bestätigen, dass in Istanbul am Nachmittag eine Abmachung zur Sicherung von Getreide-Exporten aus dem Schwarzmeerraum beschlossen werden solle, sagte Peskow. „Aber wir sollten warten und nicht vorgreifen.“