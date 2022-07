In Italien entscheidet sich am Mittwoch der Fortgang der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi nach dessen gescheitertem Rücktrittsangebot. Am Vormittag (9.30 Uhr) wurde eine Rede des parteilosen Ökonomen in der kleineren der beiden Parlamentskammern, dem Senat, erwartet.

Draghi deutet Rücktritt vom Rücktritt an

Bis zuletzt war unklar, ob Draghi als Regierungschef überhaupt weitermachen will. In seiner Erklärung signalisierte der Premier nun seine Bereitschaft, weiter im Amt zu bleiben. Unter der Bedingung, dass sich die Koalitionsparteien neuerlich hinter ihn stellen. "Seid ihr bereit, den Pakt des Vertrauens zu erneuern", sagte Draghi den Parlamentariern.

Auslöser der Krise war das ausgebliebene Vertrauen der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung für Draghis Kabinett bei einer Abstimmung zu einem milliardenschweren Hilfspaket im Senat. Seine Regierung erhielt zwar auch ohne die Sterne-Stimmen die nötige Mehrheit, aber laut Draghi war der "Pakt des Vertrauens" gebrochen. Er bot danach seinen Rücktritt an, Mattarella lehnte diesen aber ab und schickte ihn ins Parlament, um sich dort zu rechtfertigen. Die vom Umfragetief und Parteiaustritten ins Wanken geratene Fünf-Sterne-Bewegung forderte danach, dass Draghi auf ihre politischen Forderungen eingehe. In der populistischen Partei des Juristen Giuseppe Conte droht sich mittlerweile laut Medien eine weitere Abspaltung an.

Zahlreiche Unterstützungserklärungen

Für eine Fortsetzung der Regierung des gebürtigen Römers sprachen sich zuletzt Politiker und mehr als 1000 Bürgermeister in einem offenen Brief aus sowie Unternehmervertreter und Verbände. Sollte eine vorgezogene Wahl anstehen, wäre Italien über Wochen politisch kaum handlungsfähig. Dabei stehen wichtige Reformen an, die das Land mit fast 60 Millionen Einwohnern umsetzen muss, um wichtige EU-Hilfsgelder aus Brüssel zu bekommen. Hinzu kommt die Haushaltsplanung, die in Italien traditionell zu viel Streit führt und mitunter erst kurz vor knapp verabschiedet wird.