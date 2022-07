Die Abgeordnete fingen Dienstagmittag im Londoner Unterhaus an, ihre Stimmen abzugeben. Im Wettbewerb waren neben Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei den bisherigen Abstimmungen die meisten Stimmen erzielte, Außenministerin Liz Truss, Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt und die Abgeordnete Kemi Badenoch. Letztere schied bei der Abstimmung aus.

Der vorletzte Wahlgang brachte Richi Sunak 118 Stimmen. Penny Mordaunt erhielt 92, die britische Außenministerin Liz Truss 86. Kemi Badenoch scheidet mit 59 Stimmen aus.

Am Mittwoch soll das Bewerberfeld dann bei einer letzten Fraktionsabstimmung von drei auf zwei Kandidaten schrumpfen. Danach sind die Parteimitglieder am Zug und dürfen über den Sommer ihre Stimme abgeben. Wer Johnson auf dem Parteivorsitz und als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen.