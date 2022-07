Für gewöhnlich und historisch ist die Bezeichnung "D-Day" eng mit einer militärischen Operation verknüpft. In dieser Woche aber kommt es zu einem wirtschaftspolitischen "Decision Day", also einem Entscheidungstag. Am Donnerstag werden nämlich zwei mit besonderer Spannung erwartete Entscheidungen getroffen. Eine davon in Frankfurt, die andere in Moskau. Einmal geht’s ums Geld, einmal ums Gas – und damit auch irgendwie ums Geld. Und dann gibt’s noch einen richtungsweisenden Beschluss am Mittwoch, quasi als Ouvertüre. Aber alles der Reihe nach.