So schnell kann's gehen. Vor Kurzem noch hat Joe Biden den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als "Paria" der Weltbühne bezeichnet und ihn für die Ermordung des saudischen Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht. Khashoggi war 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf bestialische Weise getötet worden. Am Freitag nun hat Biden den Prinzen getroffen – er hat ihn zwar nicht per Handschlag geadelt, aber immerhin mit Corona-Faustgruß. Das Bild ging um die Welt. Bin Salman bekam, was er wollte: Er ist wieder salonfähig – trotz Khashoggi; trotz des von ihm betriebenen Krieges im Jemen.