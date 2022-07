Am Ende der Brücke steht ein alter Mann, der an einem kleinen Stand dampfende Maiskolben verkauft. „Deine Frau war gerade mit den Kindern hier“, ruft ihm der Alte zu. „Ich weiß, sie sind zum Spielen runter in den Park“, antwortet er. Alen Muhić ist 29 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Söhne. Mit Tausenden anderen teilt er das Schicksal der sogenannten „vergessenen Kinder des Krieges“. Seine Mutter gehört zu jenen Frauen, die im Bosnienkrieg zwischen 1992 und 1995 systematisch vergewaltigt und geschwängert wurden. Die NGO „Forgotten Children of War“ schätzt zwischen 2000 bis 7000 solcher Kinder. Die meisten schweigen aus Angst vor der Stigmatisierung.