Er klammerte sich bis zuletzt an der Macht fest wie ein Ertrinkender am Rettungsring. Gestern, nach einem beispiellosen Exodus in der Regierung – es gab 55 (!) Rücktritte, darunter Minister und Staatssekretäre. Dann war es so weit: Boris Johnson trat nach Revolten in den eigenen Reihen als Parteichef der Konservativen zurück. Premierminister will er bleiben, bis alle Nachfolgerfragen geklärt sind.