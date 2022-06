Der Vatikan teilt die Ansicht der US-Bischöfe bezüglich des in den USA gekippten Abtreibungsrechts. Der Beschluss des Obersten Gerichtshofes sei eine starke Aufforderung, gemeinsam über die ernste und dringende Frage der menschlichen Generativität nachzudenken. "Indem wir uns für das Leben entscheiden, steht unsere Verantwortung für die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel", erklärte Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der päpstlichen Akademie für das Leben.

Die katholische US-Bischofskonferenz begrüßte das Urteil vom Freitag ebenfalls und sprach laut Kathpress von einem "historischen Tag im Leben unseres Landes". Seit fast 50 Jahren gelte in Amerika ein "ungerechtes Gesetz", das es einigen ermöglichte zu entscheiden, "ob andere leben oder sterben können"; diese Politik habe zum Tod von zig Millionen Ungeborenen geführt. Generationen sei das Recht verweigert worden, überhaupt geboren zu werden, heißt es in einer Erklärung des Vorsitzenden, Erzbischof Jose Gomez, und von Erzbischof William Lori, Vorsitzender des Ausschusses für Pro-Life-Aktivitäten.

Gleiches gottgegebenes Recht auf Leben

Die Wahrheit, dass alle Menschen in Amerika mit gleichen gottgegebenen Recht auf Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück geboren seien, sei durch das Urteil "Roe vs. Wade", das die "Tötung unschuldiger Menschen legalisierte und normalisierte, schmerzlich geleugnet" worden. "Wir danken Gott heute, dass das Gericht diese Entscheidung nun aufgehoben hat." Man bete dafür, dass die gewählten Amtsträger nun Gesetze und Richtlinien erlassen, "die die Schwächsten unter uns fördern und schützen", so der Erzbischof von Los Angeles und der Erzbischof von Baltimore.

Auch San Franciscos Erzbischof Salvatore Cordileone begrüßte die Entscheidung als "historisch". "Der Bogen der Geschichte ist lang, aber er beugt sich der Gerechtigkeit", zitierte er den Bürgerrechtler Martin Luther King. Das Urteil wäre nicht zustande gekommen ohne 50 Jahre "geduldiger, liebevoller und harter Arbeit von Menschen aller Glaubensrichtungen", so der Erzbischof. "Aber unsere Arbeit hat gerade erst begonnen."

Auch Bischof Joseph Strickland von Tyler/Texas begrüßte auf Twitter das Urteil und ermunterte: "Möge die Pro-Life-Bewegung unsere Nation im Gebet halten, da viele negativ auf diesen wichtigen Schritt zum Schutz des ungeborenen Lebens reagieren."

Bischof Donald Hying von Madison erklärte: "Nach fast einem halben Jahrhundert staatlich legalisierter Abtreibung, mehr als 65 Millionen verlorener kostbarer Leben und unzähligen anderen, die in der Folge tiefe Schmerzen und Leiden ertragen mussten", sei die Entscheidung eine lang erwartete Antwort auf Gebete von Millionen. "Sie bietet uns große Hoffnung auf ein tieferes Aufblühen der Menschenwürde."

Soziale Spaltungen überwinden

Der Präsident der päpstlichen Akademie für das Leben erklärte in einem Kommentar zum Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA. "Es ist eine Zeit, in der Wunden geheilt und soziale Spaltungen überwunden werden müssen; es ist eine Zeit des Nachdenkens und des zivilen Dialogs und des Zusammenkommens, um eine Gesellschaft und eine Wirtschaft aufzubauen, die Ehen und Familien unterstützt und in der jede Frau die Unterstützung und die Mittel hat, die sie braucht, um ihr Kind mit Liebe auf die Welt zu bringen", hieß es in der Mitteilung der päpstlichen Akademie.

"Die Stellungnahme des Gerichtshofs zeigt, dass die Frage der Abtreibung weiterhin eine hitzige Debatte auslöst. Die Tatsache, dass ein großes Land mit einer langen demokratischen Tradition seine Position in dieser Frage geändert hat, ist eine Herausforderung für die ganze Welt. Es ist nicht richtig, dass das Thema ohne eine angemessene Gesamtbetrachtung auf Eis gelegt wird", hieß es weiter.

Der Schutz und die Verteidigung des menschlichen Lebens sei keine Angelegenheit, die auf die Ausübung individueller Rechte beschränkt bleiben könne, sondern sei von umfassender gesellschaftlicher Bedeutung. "Nach 50 Jahren ist es wichtig, eine unideologische Debatte über den Stellenwert des Lebensschutzes in einer Zivilgesellschaft zu eröffnen, um uns zu fragen, welche Art von Zusammenleben und Gesellschaft wir aufbauen wollen", hieß es.

Angemessene Sexualerziehung

"Es geht darum, politische Entscheidungen zu treffen, die lebensfreundliche Lebensbedingungen fördern, ohne in ideologische Vorurteile zu verfallen, das heißt auch, eine angemessene Sexualerziehung zu gewährleisten, eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen und gesetzliche Maßnahmen zum Schutz der Familie und der Mutterschaft vorzubereiten, um bestehende Ungleichheiten zu überwinden", heißt es in der Erklärung.

"Wir brauchen eine solide Unterstützung für Mütter, Paare und das ungeborene Kind, die die gesamte Gemeinschaft mit einbezieht und Müttern in Schwierigkeiten die Möglichkeit gibt, die Schwangerschaft fortzusetzen und das Kind denjenigen anzuvertrauen, die das Wachstum des Kindes gewährleisten können", hieß es weiter.