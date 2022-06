Olaf Scholz war sich sicher. Von einer "guten Sache" sprach er vor dem Gipfeltreffen und von einer "großen Chance". Das war vor fünf Jahren. Scholz war damals Erster Bürgermeister Hamburgs. Aber der G20-Gipfel damals mitten in der Millionenstadt geriet komplett außer Kontrolle. Scholz überstand die nachfolgenden hitzigen Debatten um Planungsfehler und falsche Polizeistrategie – auch, weil Mitgastgeberin Angela Merkel, die Idee des Treffens in ihrer Geburtsstadt Hamburg mitgetragen hatte.

Mittlerweile ist Scholz SPD-Kanzler. Aber das Treffen von Hamburg wirkt weiter nach. Nur nicht schon wieder Krawallbilder aus Deutschland. Auch deshalb lädt Scholz Staats- und Regierungschefs der G7 von heute an in die Abgeschiedenheit der bayerischen Alpen auf Schloss Elmau.