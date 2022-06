Wenn man eine Lehre aus den Wahlen in Frankreich ziehen kann, dann ist es die: Auf das Volk ist Verlass. Jahrelang hat man in Frankreich über die überfälligen Reformen der politischen Institutionen und das Ende der Fünften Republik philosophiert. Am Sonntag haben die französischen Wählerinnen und Wähler entschieden, diese Reform selbst in die Hand zu nehmen.