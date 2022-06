Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk wird am heutigen Dienstag zu Gast im Parlament sein. Neben Gesprächen mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist eine Rede an die Abgeordneten des Nationalrats um 9.00 Uhr, vor Beginn der Nationalratssitzung, geplant.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben mit Abgeordneten der Werchowna Rada (so die Bezeichnung des ukrainischen Parlaments) bereits einige Gespräche im Hohen Haus vor Ort als auch per Videokonferenz stattgefunden. Eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den die NEOS in der Präsidiale im März vorgeschlagen hatten, wurde hingegen von der FPÖ abgelehnt.

Die Ukraine intensiviert auch auf parlamentarischer Ebene Bemühungen, die EU-Staaten von der Sinnhaftigkeit eines EU-Beitrittskandidatenstatus für das Land zu überzeugen.

Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk machte kürzlich im Europaparlament deutlich, dass es dabei auch um die Moral des ukrainischen Volks geht: "Wir brauchen diesen Ansporn, wir brauchen diesen Beitrittskandidatenstatus. Das muss das ukrainische Volk aus Europa hören", sagte er.