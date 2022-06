Am Pfingstsonntag, als die Königin ein letztes Mal auf den Balkon trat, wusste Boris Johnson bereits, dass er sich am folgenden Tag einer Vertrauensfrage in der eigenen Fraktion stellen muss. Am Pfingstmontag wurde die Abstimmung über seine Zukunft offiziell angesetzt – noch für denselben Abend, in einem der Ausschuss-Räume des britischen Parlaments. Gegner und Verbündete des Premierministers zeigten sich vor dieser Abstimmung gleichermaßen überzeugt davon, dass ihre Seite auf mehr als 180 Stimmen – die Hälfte der Fraktionsstärke – kommen würde. Johnson selbst sei jedenfalls "kampfbereit und völlig zuversichtlich". Kurz nach 22 Uhr wurde Montag das Ergebnis der Abstimmung bekannt: 211 der 359 konservativen Abgeordneten unterstützten Boris Johnson in einer geheimen Abstimmung, 148 votierten gegen ihn.