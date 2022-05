"Assad muss man verurteilen, aber seine Absichten kann man verstehen, Putin muss man verurteilen und kann man nicht verstehen", stellt Petra Ramsauer klar und ergänzt: "Der Einmarsch Putins in die Ukraine, das wäre, wie wenn Assad im Libanon einmarschieren würde." Rund zwanzig Jahre arbeitete sie als Kriegsreporterin im Nahen Osten und Afrika, dokumentierte Leben und Tod, Masse und Macht.

Auch wenn Ramsauer deutliche Unterschiede zwischen den beiden Präsidenten ausmacht, sieht die Politikwissenschaftlerin große Parallelen zwischen den Kriegen in Syrien und der Ukraine. Der Einsatz von Putins Luftwaffe in Syrien sei "die Kostümprobe für den Angriffskrieg in der Ukraine" gewesen. "Nur gab es das Interesse dafür nicht", so Ramsauer. Syrische Aktivisten würden für das ukrainische Volk nun sogar Info-Blogs schreiben und Tipps für den Alltag unter russischer Besatzung mit auf den Weg geben.

Die Mär vom starken russischen Reich

Die syrische Stadt Aleppo und das ukrainische Mariupol: sie beide wurden Symbol des kriegerischen "Overkills", Zeugnis der Machtbesessenheit, die die völlige Auslöschung städtischen Lebens in Kauf nimmt. Mit dem Unterschied, dass Mariupol Teil von Putins West-Erweiterungsplans ist, "Assad hatte nie die Hoffnung, dass er Aleppo unter seine Kontrolle bringt", so Ramsauer.

So säbelrasselnd der Aggressor auch sei, man dürfe sich von Russland nicht den Schneid abkaufen lassen. "Wenn wir was für die Zukunft lernen können, dann, dass wir die Mär vom starken russischen Reich nicht glauben dürfen", stellt die Nahost-Expertin klar. Die Sowjetunion ist ausgehend von einer Katastrophe, dem AKW-Unfall in Tschernobyl, zusammengebrochen. "Das Gleiche wird jetzt auch passieren. Es wird nur dauern", prognostiziert Ramsauer. Den Informationskrieg hätte die Ukraine bereits gewonnen. Vorangetrieben von einer gut ausgebildeten Journalistenschicht und jungen Politikern, die soziale Medien zu verwenden verstünden.

Neue Zeitrechnung steht bevor

Den Bruch einer anfänglich geeinten Zivilbevölkerung hat Ramsauer in ihrer Zeit als Korrespondentin hautnah erlebt. Bei den Revolutionen in Ägypten oder Libyen. Sie fürchtet eine ähnliche Dynamik in der Ukraine. Nationalismen, eine "Ukraine auf Steroiden" und Post-Konflikt-Szenarien seien reale Gefahren. Für eine sichere Zukunft und Stabilisierung der Ukraine sei vor allem der Westen und eine geeinte EU verantwortlich.

Nicht zuletzt warnt die ehemalige Auslandsreporterin und Buchautorin vor Schockwellen in der gesamten Region, die durch ein destabilisiertes Russland drohen. Die Karten eines jeden Konflikts, ob im Iran oder in Syrien, würden nun neu gemischt werden: "Wir sind mit dramatischen geopolitischen Veränderungen konfrontiert, es wird eine Zeitrechnung vor und nach der Russland-Invasion geben."