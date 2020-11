Facebook

Trumps Anwalt Rudy Giuliani begründete den Schritt am Donnerstag damit, dass das Ziel der Klage erreicht worden sei: Es sei verhindert worden, dass im Bezirk Wayne County um die Metropole Detroit die Ergebnisse "vorzeitig zertifiziert" würden, so Giuliani. Zuvor hatte ein Gericht allerdings den Antrag Trumps abgewiesen. Es habe sichergestellt werden müssen, dass "alle legalen Stimmzettel gezählt und alle illegalen Stimmzettel nicht gezählt" würden, so Giuliani. Zuvor hatte ein Gericht allerdings den Antrag von Trumps Team abgewiesen, die Zertifizierung des Wahlergebnisses in Wayne County zu untersagen.

Trumps Anwälte hatten bei ihrer Klage Wahlfälschung und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geltend gemacht. Der Amtsinhaber hat Datenanbietern und Medien zufolge die Präsidentenwahl verloren. Trump hat den Sieg seines Herausforderers Joe Biden bisher aber nicht eingeräumt, sondern Klagen in mehreren Bundesstaaten eingereicht. Experten erwarten nicht, dass die Schritte das Ergebnis ändern. Zudem hat Trumps Team bereits mehrere Schlappen vor Gericht hinnehmen müssen.