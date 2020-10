Facebook

Frankreich rief nach dem Attentat die höchste Terrorwarnstufe aus © AFP

"Schau nicht hin“, ruft ein Vater seiner kleinen Tochter zu, als sie am späten Vormittag an den Polizeiabsperrungen vor der Basilika Notre Dame vorbeikommen. Noch stehen vor der linken der drei Holztüren der Kathedrale nur Feuerwehrleute und Kriminalbeamte in weißen Schutzanzügen, über denen sie kugelsichere Westen tragen. Aber es wird nur noch wenige Minuten dauern, bis Frankreichs Präsident eintrifft und in der Nähe der Basilika das Wort ergreift.