Drei Tote, sechs Verletzte Macron: Angriff in Nizza war islamistischer Terroranschlag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Macron war nach dem Anschlag in Begleitung von Ministern nach Nizza gereist © AP

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es am Donnerstag drei Tote und sechs Verletzte gegeben. Das bestätigten Polizeikreise in Paris. Demnach wurde eine Frau enthauptet. Auch die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen sprach von einer Enthauptung. Frankreich rief indes die höchste Terror-Warnstufe aus, nachdem es auch in Avignon zu Attacken kam. Zudem wurde ein Wachmann des französischen Konsulats im saudi-arabischen Dschedda bei einem Messerangriff verletzt.

Die Messerattacke in Nizza mit drei Toten war laut Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein "islamistischer Terroranschlag". Frankreich sei angegriffen worden, sagte der 42-Jährige am Donnerstag in der südfranzösischen Küstenmetropole. Er kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an.

Der schon länger laufende inländische Anti-Terroreinsatz "Sentinelle" des Militärs solle von bisher 3.000 auf nun 7.000 Soldaten aufgestockt werden. Macron war nach dem Anschlag in Begleitung von Ministern nach Nizza gereist.

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi twitterte, der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Estrosi zufolge gleicht die Tat einem terroristischen Anschlag. "Ohne Zweifel" passe die Art und Weise zu dem Mord am Geschichtslehrer Samuel Paty vor wenigen Tagen. Zu Journalisten sagte Estrosi, die Opfer seien auf "entsetzliche Art" getötet worden.

Erneut Terroralarm in Frankreich: Gräueltat in Kirche Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es drei Tote und sechs Verletzte gegeben. (c) AFP (VALERY HACHE) Polizeikreisen zufolge wurde eine Frau wohl enthauptet, die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. (c) AFP (VALERY HACHE) Laut Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi soll der mutmaßliche Täter soll "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. (c) AFP (VALERY HACHE) Der Mann wurde angeschossen und verhaftet. (c) AFP (VALERY HACHE) Estrosi twitterte, die Tat gleiche einem terroristischen Anschlag. "Ohne Zweifel" passe die Art und Weise zu dem islamistisch motivierten Mord am Geschichtslehrer Samuel Paty vor wenigen Tagen. (c) AFP (VALERY HACHE) Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder... (c) AFP (VALERY HACHE) (c) AFP (VALERY HACHE) (c) AFP (VALERY HACHE) (c) AFP (VALERY HACHE) (c) AFP (VALERY HACHE) (c) AP (Alexis Gilli) 1/11

Der Täter habe immer wieder "Allahu Akbar" - Arabisch für "Gott ist groß" - gerufen, selbst nach seiner Festnahme noch. Das Motiv für die Tat blieb zunächst aber unklar. Estrosi zufolge wurde der Angreifer bei seiner Festnahme angeschossen. "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, er ist am Leben."

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin bestätigte den Vorfall, ohne zunächst Details zu nennen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurde nach eigenen Angaben damit beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa.

Nach der Messerattacke und einer ähnlichen Attacke in Avignon, bei der Passanten von einem Bewaffneten bedroht wurden, hat die französische Regierung am Donnerstag die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. Sie wird landesweit gelten. Die Antwort der Regierung auf die Anschläge werde "hart und unerbittlich" sein, erklärte Premierminister Jean Castex vor der Nationalversammlung. Castex verurteilte den Anschlag in Nizza als "ebenso feige wie barbarische Tat, die das ganze Land in Trauer versetzt".

Auch bei Avignon Attacke auf Passanten Auch in der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon hat es einen mutmaßlich islamistischen Angriff auf Passanten gegeben. Ein Mann habe in dem Ort Montfavet mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Die Polizei habe den Mann erschossen. Der Hörfunksender Europe 1 meldete, der Angreifer habe "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Der Vorfall habe sich in der Kirche Notre-Dame gegen 9 Uhr ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Der Täter wurde dort mit Schüssen gestoppt, Bürgermeister Estrosi erklärte laut Nachrichtenagentur Reuters, der Mann sei daraufhin verhaftet worden. Auch Polizeikreise bestätigten eine Festnahme.

#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer.



J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare.



Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Aus der Kathedrale wurden Medienberichten zufolge kleinere Detonationen vernommen, es könnte sich laut der Zeitung Nice-Matin um vom Täter angebrachte Sprengminen handeln. Die gesamte Kirche wird derzeit genau untersucht. Die Polizei riet indes, den Bereich zu meiden. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nizza. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen hatte ein Islamist einen Geschichtslehrer auf offener Straße enthauptet. Der Lehrer hatte die umstrittenen Mohammed-Karikaturen im Unterricht genutzt und für Meinungsfreiheit geworben.

Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land. Zehntausende gingen auf die Straße, um sich solidarisch zu zeigen.