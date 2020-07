Gesetz in Deutschland Firmen sollen für faire und nachhaltige Lieferketten sorgen

Facebook

Kinderarbeit hat sich mit der Corona-Pandemie wieder ausgebreitet © (c) EPA (PIYAL ADHIKARY)

Wer den Weg vieler Produkte in unseren Supermärkten, Kleidungs- oder Elektrofachgeschäften zu ihrem Ursprung zurückverfolgt, kann auf prekäre Arbeitsverhältnisse, schädliche Produktionsbedingungen für Menschen und Umwelt oder auch auf Kinderarbeit stoßen. Oftmals führen die Wege entlang dieser Lieferketten in asiatische oder afrikanische Länder, wo möglichst billige Arbeitskräfte oder -plätze einen Wettbewerbsvorteil auf globalen Märkten bedeuten. In besonders schlimmen Fällen sterben Menschen. Etwa als vor sieben Jahren eine baufällig Textilfabrik in Bangladesch einstürzte und mehr als 1100 Menschen unter sich begrub, oder als im vergangenen Dezember ein Erdrutsch in einer Goldmine im Kongo 30 Bergleute tötete.