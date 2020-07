Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sassoli will die Zustimmung des Parlaments an Bedingungen knüpfen. © AP (John Thys)

Der Präsident des Europäischen Parlaments, David

Sassoli, hat mit einem Veto der Volksvertretung gegen den

billionenschweren Budgetdeal gedroht, an dem die Staats- und

Regierungschefs seit Freitag feilen. Sassoli pochte am Montag in

einer Aussendung unter anderem auf eine ausreichende Dotierung des

Budgets, neue Eigenmittel, einen Rechtsstaats-Mechanismus sowie ein

Ende der Budgetrabatte.

"Wenn diese Bedingungen nicht ausreichend erfüllt sind, wird das

Europäische Parlament seine Zustimmung nicht erteilen", betonte der

italienische Sozialdemokrat. "Das Europäische Parlament hat seine

Prioritäten festgelegt und erwartet, dass sie erfüllt werden."

Sassoli zeigte sich angesichts der Verhandlungen des Wochenendes

"besorgt" über einen möglichen Verlust der europäischen Solidarität

und der Gemeinschaftsmethode in der Union. Zugleich rief er die

Staats- und Regierungschefs, die am Montagnachmittag ihre in der

Früh unterbrochenen Verhandlungen fortsetzen wollten, zur Einigung

auf. "Nach tagelangen Diskussionen erwarten die europäischen

Bürgerinnen und Bürger eine Einigung, die diesem historischen Moment

gerecht wird", so Sassoli.