Besuch in Bern: Österreichs Botschafterin in der Schweiz, Ursula Plassnik, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die Schweizer Parlamentspräsidentin Isabel Moret © Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Davon können österreichische Unternehmer nur träumen. Bald nach dem Lockdown Mitte März tagte im Schweizer Finanzministerium der Krisenstab, um über Hilfen für ins Wanken geratene Unternehmen zu beraten. „Es war die Politik, die die Bedenken und Einwände der Beamten vom Tisch gewischt hat“, schildert ein Teilnehmer in Bern am Rande der ersten Auslandsreise von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nach Corona. Am nächsten Tag wurde von Finanzminister Ueli-Maurer ein 72 Milliarden Franken schweres Paket verkündet, das sich in einem entscheidenden Punkt vom österreichischen unterscheidet: In der Schweiz wurde nicht nur geredet, sondern auch gehandelt.