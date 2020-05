Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Brasilien mit 125.000 Infizierten und über 8500 Toten besonders schwer betroffen. Todeszahlen könnten weiter massiv ansteigen. Corona-Folgen sind auch in anderen Ländern Lateinamerikas verheerend.

Friedhofsarbeiter in Brasilien: Tatsächliche Opferzahlen unklar © AFP

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Lateinamerika steigt rapide an. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP haben sich bis Donnerstag mehr als 300.000 Menschen auf dem Subkontinent nach Angaben der Behörden mit den Virus angesteckt, mehr als 16.000 von ihnen starben demnach an den Folgen.