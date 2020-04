Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Corona-Graffiti in London © APA/AFP/GLYN KIRK

Bittere Ernüchterung und hier und da grimmiger Zorn sind jetzt in Großbritannien zu spüren. Mit Schrecken vermerkt die Nation, dass offenbar schon über 20.000 Menschen im Land dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind. So viel trennt die Briten nun nicht mehr von Frankreich, Spanien, Italien. Voraussagen hat es ja schon lange gegeben, dass das Vereinigte Königreich noch die höchsten Zahlen an Todesopfern erreichen könnte in Europa – einen schaurig-traurigen Rekord.