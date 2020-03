Facebook

US-Präsident Donald Trump © (c) APA/AFP/POOL/DOUG MILLS

Freilich: Wer dachte denn wirklich, dass hochkomplexes und ebenso sensibles Krisenmanagent, das es jetzt so dringend braucht, in diesen Händen gut aufgehoben wäre? US-Präsident Donald Trump verkündete nun also einen Einreisestopp für Europäer. Wäre dies von Anfang an im Verbund mit einem Bündel wirksamer und schlüssiger Maßnahmen passiert: Das wäre zumindest eine Linie.