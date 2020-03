Nach Schlappe bei "Super Tuesday"Milliardär Bloomberg steigt aus und unterstützt nun Biden

Facebook

Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA nach seinem schlechten Abschneiden am Super Tuesday auf. Bloomberg gab am Mittwoch bekannt, fortan bei den Vorwahlen Ex-Vizepräsident Joe Biden zu unterstützen. Das Wichtigste sei ein Sieg über Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November, erklärte Bloomberg.

Vor drei Monaten bin ich in das Präsidentschaftsrennen eingestiegen, um Donald Trump zu besiegen. Heute verlasse ich das Rennen aus dem gleichen Grund: Um Donald Trump zu besiegen - denn mir ist klar, dass mein Verbleib ein Erreichen dieses Ziels erschweren würde. Michael Bloomberg

Bloomberg war erst zum "Super Tuesday" in die Vorwahlen eingestiegen, nachdem er die ersten Vorwahlen im Februar ausgelassen hatte. Der Mitte-Politiker schnitt aber sehr schwach ab: Er konnte in keinem der 14 Bundesstaaten gewinnen, in denen am Dienstag gewählt wurde. Der Multimilliardär - einer der reichsten Menschen der Welt - hat mehr als 500 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in den Wahlkampf gesteckt.