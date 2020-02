Laut Präsident Erdogan Nun also doch: Türkei öffnet für Flüchtlinge die Grenzen zur EU

"Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Bereits 18.000 Flüchtlinge an türkischen Grenzen zur EU.