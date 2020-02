Jetzt rächt sich, dass Europa sich in endlosen Diskussionen verstrickt hat und die Schmutzarbeit den Drittländern überließ. Ein Kommentar.

Er hatte schon mehrfach damit gedroht, den Flüchtlingsstrom nicht länger aufzuhalten - nun will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Ernst machen. Die Türkei werde die Grenzen in die EU öffnen, so die Regierung; man könne dem Druck der Neuankömmlinge nicht länger standhalten.