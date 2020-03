Facebook

Er hatte schon mehrfach damit gedroht, den Flüchtlingsstrom nicht länger aufzuhalten - jetzt macht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan offenbar ernst. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdoğan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Laut Erdoğan sind seit Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.