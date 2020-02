Facebook

Markus Söder © (c) APA/dpa/Peter Kneffel (Peter Kneffel)

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau allen Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur vorerst eine Absage erteilt. Es habe schließlich "ja auch ziemlich lange gedauert, bis ich hier stehen darf", scherzte der Parteivorsitzende über den ewigen Kampf mit seinem Vorgänger Horst Seehofer. Er gäbe ja in Deutschland einige Leute, die sagen würden, Deutschland brauche einen Bayern, sagte Söder. "Ich stehe hier und kann nicht anders und will nicht anders", beschrieb er seine innere Stimmungslage, bevor er den ihm zugeschriebenen Ambitionen auf das Kanzleramt eine Absage erteilte: "Mein Platz ist in Bayern und nicht in Berlin", sagte Söder unter dem Jubel der 10.000 Gäste in der Dreiländerhalle. Dennoch strich er das natürliche Mitspracherecht der CSU in der K-Frage heraus: "Wir mischen uns nicht ein, wer Parteivorsitzender wird, aber wir reden mit, wer uns in die Wahl führen wird und Kanzlerkandidatin oder - in diesem wohl wahrscheinlicher - Kanzlerkandidat wird", sagte Söder.