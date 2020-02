Facebook

Wahlplakat von Peter Tschentscher © APA/AFP/Patrik Stollarz/PATRIK S

Die deutsche SPD unter Bürgermeister Peter Tschentscher hat nach ersten Prognosen die Bürgerschaftswahl in Hamburg gewonnen. Die Sozialdemokraten kamen am Sonntag laut ARD und ZDF auf knapp 38 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 25,5 Prozent. Die CDU brach auf etwa elf Prozent ein. FDP muss mit fünf Prozent um den Wiedereinzug bangen. Die AfD könnte an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Wahlberechtigt sind 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. Mehr als 300.000 von ihnen beantragten Briefwahlunterlagen. Die Hamburger haben die Wahl zwischen 15 Parteien mit 348 Kandidaten auf der Landesliste. Weitere 564 Bewerber stehen auf den Wahlkreislisten.

Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank wollte das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD) übernehmen. Tschentscher übernahm das Amt von Olaf Scholz, als der deutscher Finanzminister wurde.

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank Foto © APA/AFP/Patrik Stollarz/PATRIK S

SPD in Führung

In Umfragen der vergangenen Wochen lag allerdings beständig die SPD vor den Grünen in Führung. Hamburg ist mit 1,85 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Wie die Hauptstadt Berlin ist sie ein eigenes Bundesland. Die Sozialdemokraten stellten dort in 50 der vergangenen 60 Jahre den Regierungschef. Christdemokraten und FDP stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck.

AfD-Plakat Foto © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Komplizierte Auszählung

Jeder Wähler und jede Wählerin kann zweimal fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Das seit der Bürgerschaftswahl 2011 gültige System macht die Auszählung kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird für Montagabend erwartet.