Vatikankenner Marco Politi"Der Papst ist von Feinden umzingelt"

Papst Franziskus sei einsam, sagt der Vatikankenner Marco Politi © (c) Getty Images (Franco Origlia)

Herr Politi, was ist Papst Franziskus: Erneuerer der Kirche oder ihr Untergang?

MARCOPOLITI: Franziskus hat erkannt, dass die katholische Kirche im Wandel ist. In seiner traditionellen vorweihnachtlichen Ansprache vor der Römischen Kurie hat er heuer den verstorbenen Mailänder Kardinal Carlo Maria Martini zitiert, der vor seinem Tod gemeint hatte, die Kirche sei 200 Jahre lang stehen geblieben. „Habt Mut!“, hat der Papst gesagt. Um in einer säkularisierten Welt zu bestehen, müsse die Kirche sich erneuern. In diesem Sinn hat Franziskus seit seiner Wahl 2013 unter großen Schwierigkeiten mit einem Zickzackkurs Reformen gesetzt.