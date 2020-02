Jetzt gibt es Einzelgespräche Ringen um EU-Milliarden-Haushalt geht weiter

Beim EU-Sondergipfel in Brüssel geht das Ringen um den milliardenschweren EU-Haushalt am Freitag weiter. EU-Ratspräsident Charles Michel führte in der Nacht auf Freitag Einzelgespräche mit den 27 Staats- und Regierungschefs.