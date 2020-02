Gewalttat in Hanau Erschütterte Reaktionen aus ganz Europa

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blumen an einem der Tatorte © AP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich entsetzt. "Die Tragödie, die sich gestern Nacht in Hanau ereignet hat, hat mich zutiefst erschüttert", schrieb die CDU-Politikerin am Donnerstag auf Twitter.

Ihre Gedanken seien bei den Familien und Freunden der Opfer, sagte von der Leyen und sprach ihnen ihr Beileid aus. "Wir trauern heute mit Ihnen." Auch EU-Ratspräsident Charles Michel und der Vorsitzende des Europaparlaments, David Sassoli, sprachen den Betroffenen auf diesem Wege ihr Beileid aus.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron äußerte ebenfalls "große Trauer" über die Tat von Hanau. Er sei in Gedanken bei den Opfern und den trauernden Familien, twittert der Präsident und ergänzt: "Ich stehe an der Seite von Kanzlerin Merkel in diesem Kampf für unsere Werte und den Schutz unserer Demokratien."

Une immense tristesse et mon plein soutien à l’Allemagne face à cette attaque tragique. Nos pensées vont aux victimes et aux familles en deuil. Je suis aux côtés de la Chancelière Merkel dans ce combat pour nos valeurs et la protection de nos démocraties. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2020

Auch der rechtspopulistische frühere italienische Innenminister Matteo Salvini schloss sich den Beileidsbekundungen für die Opfer an und sprach auf Twitter von einem "schrecklichen Massaker". Oppositionsführer Matteo Salvini, der für seine harte Politik gegen Flüchtlinge bekannt ist, war bis September 2019 Innenminister in Rom.

Die Türkei verurteilte die Gewalttaten mit mehreren Toten in Hanau ebenfalls als "rassistischen Angriff" und forderte eine schnelle Aufklärung. "Wir erwarten von den deutschen Behörden maximale Anstrengungen, um den Vorfall aufzuklären", schrieb der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Donnerstag auf Twitter.

In Österreich meldete sich bereits in der Früh Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Twitter zu Wort. "Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden in #Hanau, wo ein schreckliches Verbrechen verübt wurde", twittert der ÖVP-Politiker.

Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden in #Hanau, wo ein schreckliches Verbrechen verübt wurde. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 20, 2020

"Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt mein aufrichtiges Mitgefühl." SPÖ-Chefintwitterte zudem: "Die Meldungen aus #Hanau sind schockierend. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Opfern dieser feigen Gewalttat, bei ihren Angehörigen und Freunden."

Die Meldungen aus #Hanau sind schockierend. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Opfern dieser feigen Gewalttat, bei ihren Angehörigen und Freunden. (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) February 20, 2020