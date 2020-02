Essay am Samstag Junckers Plädoyer gegen die Macht der neuen Mauern

Wenn ich an Europas Zukunft denke, dann wünsche ich mir ein Europa, das regionale und nationale Eigenheiten bewahrt und diese als Pfeiler nutzt, um Brücken zueinander zu bauen.

Essay am Samstag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Virginia Mayo)

Wo immer ich als Präsident der Europäischen Kommission in der Welt unterwegs war: Überall bewundert man uns für dieses Europa, das wir geschaffen haben. Wenn ich aber von meinen Reisen zurückkehre, bekomme ich meistens nur zu hören, was in Europa alles schiefläuft.