US-Präsident Trump © (c) AFP (OLIVIER DOULIERY)

Nach einer leidenschaftlichen Debatte hat der US-Senat mit der republikanischen Mehrheit US-Präsident Donald Trump von der Anklage freigesprochen. Der US-Senat hat in der ersten von zwei geplanten Abstimmungen gegen eine Amtsenthebung votiert. Die zweite Abstimmung sollte im Laufe des Mittwochsabends in Washington folgen.

Der republikanische US-Senator Mitt Romney hat für eine Amtsenthebung gestimmt. Das hatte der frühere Präsidentschaftskandidat zuvor in einer emotionalen Ansprache im US-Senat angekündigt. Er sprach von der "schwierigsten Entscheidung" seines Lebens - und verurteilte das Verhalten Trumps in der Ukraine-Affäre scharf. Er ist damit der erste Senator in der US-Geschichte, der in einem Impeachment-Verfahren gegen einen Präsidenten der eigenen Partei gestimmt hat. 1999 hatte kein Demokrat gegen US-Präsident Bill Clinton gestimmt und auch 1868 kein Demokrat gegen Andrew Jackson.

In der von Trumps Republikanern dominierten Kongresskammer kam damit wie erwartet nicht die nötige Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen zustande, um Trump für Machtmissbrauch oder die Behinderung von Kongress-Ermittlungen zu verurteilen.