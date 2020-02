Facebook

Mr. Trump und sein größter Fan © (c) APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Vor einigen Tagen pries also Donald Trump, America's First und als solcher stets sehr ergriffen von sich selbst, in der Rede zur Nation seine Politik. Wobei das Wort "Lob" hier den Kern nicht mehr trifft. Wäre er nicht schon verheiratet, der Präsident würde vermutlich sich selbst ehelichen. Kernaussage seines ermüdenden Wahlkampf-Sermons (dieses Mal reichten 140 Zeichen nicht): Die USA waren vor ihm kümmerlich, erst er – und nur er, wohlgemerkt – ließ sämtliche 50 Sterne im Land aufgehen.



Nun, allgemein gehen die Meinungen zum Selbstlob auseinander: Psychologen sagen, ein wenig davon muss sein – und haben damit wohl nicht unrecht. Insgesamt möge man das Dauerklopfen der eigenen Schulter nicht mit Vollbeschäftigung verwechseln. Nur noch sein persönliches Räucherkerzchen zu sein, wenn sonst alle Fans verhindert sind? Analog-Anerkennung? Im Ego-Bauchladen Bewunderung ausschließlich für sich selbst?