Live ab 18 Uhr Trump legt "großartigen" Friedensplan für Nahost vor

Netanjahu bei Trump © APA/AFP/SAUL LOEB

Bereits kurz nach seinem Wahlsieg Ende 2016 hatte der amerikanische Präsident Donald Trump seinen "ultimativen" Friedensplan angekündigt, der den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern dauerhaft beenden soll. Heute um 18 Uhr unserer Zeit will er damit vor die Presse treten.



Mit der Ausarbeitung betraute er seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Dieser stellte vergangenen Juni bei einer Konferenz in Bahrain den wirtschaftlichen Teil seines Nahost-Plans vor, der Milliarden-Investitionen in den Palästinensergebieten vorsieht. Zum politischen Teil des Plans verlautete es lediglich, dass darin nicht mehr von "zwei Staaten" die Rede sein soll. Was durchgesickert ist: Trumps Plan sieht die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland sowie des Jordantals vor. Andere Teile des Westjordanlands sollten den Palästinensern zugeschlagen werden. Jerusalem soll unter israelischer Kontrolle bleiben, mit einer symbolischen palästinensischen Präsenz. Das schrieben zuletzt israelische Medien.